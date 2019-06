Usa: commissione Camera raggiunge accordo con dipartimento Giustizia su prove indagine Mueller

- Il presidente della Commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa, il democratico Jerry Nadler, ha deciso di rinviare l'azione legale contro il dipartimento di Giustizia (DoJ) dopo che questo ha accettato di fornire al Congresso le prove chiave raccolte dall'ex procuratore speciale Robert Mueller che potrebbero far luce sui possibili reati di ostacolo alla giustizia e abuso di potere da parte del presidente Trump. Nadler ha attribuito la sua decisione a un accordo non ben specificato con il dipartimento per iniziare a fornire "prove chiave" raccolte da Mueller durante le sue indagini sul "Russiagate". "Se il dipartimento procede in buona fede e siamo in grado di ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non sarà necessario fare ulteriori passi", ha detto Nadler in una nota diffusa dalla stampa statunitense. "Se le informazioni importanti verranno trattenute, non avremo altra scelta se non far rispettare il nostro mandato e prendere in considerazione altre soluzioni", ha aggiunto. (segue) (Was)