Usa: commissione Camera raggiunge accordo con dipartimento Giustizia su prove indagine Mueller (2)

- "Questi documenti ci permetteranno di adempiere ai nostri doveri costituzionali e decidere come rispondere alle accuse mosse contro il presidente dal procuratore speciale", ha affermato il presidente della commissione. Nadler ha detto che "per ora" avrebbe rimandato il voto sull'accusa di oltraggio contro Barr, azione che verrebbe intrapresa immediatamente se la commissione ritenesse che il dipartimento di Giustizia non stia rispettando i termini dell'accordo. Tuttavia è ancora in programma per domani il voto della Camera per autorizzare la commissione Giustizia ad accusare di oltraggio il procuratore generale William Barr, una denuncia per non aver fornito i documenti richiesti dal mandato emesso dalla commissione e non essersi presentato per testimoniare davanti alla commissione. (Was)