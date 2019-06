Usa: Trump contro Fed, "grosso errore" aumentare i tassi d'interesse

- La Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense, ha commesso un errore alzando i tassi di interesse lo scorso anno e così facendo ha messo gli Stati Uniti in svantaggio rispetto alla Cina. Lo ha detto oggi, 10 giugno, il presidente Usa Donald Trump. In un'intervista all'emittente “Cnbc”, l'inquilino della Casa Bianca ha detto che la Fed "ha fatto un grosso errore: hanno alzato i tassi di interesse troppo in fretta". Trump ha inoltre affermato che "il capo della Banca centrale in Cina è il presidente Xi", aggiungendo che "può fare tutto quello che vuole", a differenza della Fed che è indipendente dalla Casa Bianca e non opera come la banca centrale cinese, largamente sottomessa al governo. "Abbiamo persone della Fed che in realtà non lo erano, non è la mia gente, ma certamente non mi hanno ascoltato perché hanno fatto un grosso errore. Hanno alzato i tassi di interesse troppo in fretta", ha detto Trump, nonostante abbia nominato quattro dei cinque membri attuali del consiglio. Trump ha attaccato numerose volte la decisione della Fed di aumentare i tassi di interesse, accusandola di minare le sue politiche economiche e di rallentare la crescita.(Was)