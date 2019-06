Argentina-Colombia: vertice Macri-Duque a Buenos Aires, focus su relazioni bilaterali e dossier Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, si è incontrato oggi a Buenos Aires con l'omologo dell'Argentina, Mauricio Macri, in un appuntamento ufficiale in cui sono stati affrontati temi di carattere bilaterale e regionale, oltre al dossier più caldo dell'agenda politica regionale, quello relativo alla crisi politica ed economica in corso in Venezuela. Nella conferenza stampa congiunta al termine del vertice, i due presidenti hanno sottolineato le ottime relazioni tra i due paesi e hanno manifestato la loro volontà di "continuare ad avanzare nei termini dell'interscambio commerciale". In questo senso, come ha dichiarato Macri, si è parlato di una "convergenza" tra Mercato comune del Sud (Mercosur), blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, con l'Alleanza del pacifico, istanza integrata da Cile, Colombia, Messico e Perù. (segue) (Abu)