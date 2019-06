Bulgaria-Kosovo: presidente Parlamento Veseli incontra a Sofia omologo Karayancheva

- Il presidente del Parlamento kosovaro, Kadri Veseli, si trova oggi in Bulgaria per una visita ufficiale. Veseli sarà ricevuto dall’omologo bulgaro, Tsveta Karayancheva. Al centro dei colloqui, le relazioni tra i due parlamenti e l’approfondimento della cooperazione tra Kosovo e Bulgaria, secondo quanto riferito dall’ufficio della presidenza dell’Assemblea nazionale kosovara in un comunicato. Durante la sua visita a Sofia, Veseli parteciperà ad un concerto organizzato dall’ambasciata kosovara in Bulgaria in occasione del 10mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.(Kop)