Processo Ruby: Polanco a Boccasini, mio avvocato mi vieta di parlare con lei

- "Gentile Ilda Boccassini, scrivo queste due righe perché vorrei un incontro con lei o con qualcuno di competenza, il motivo per il quale scrivo è perché il mio avvocato si è rifiutato di accompagnarmi a rilasciare una dichiarazione spontanea appunto sul caso odierno. Distinti saluti". È la lettera, datata ottobre 2014, scritta da Marysthell Polanco prodotta nell'udienza di oggi come prova dall'accusa nel processo Ruby ter. Secondo il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, e il sostituto Luca Gaglio, il documento indirizzato all'allora procuratore aggiunto Ilda Boccasini, è la prova, insieme ad un file audio chiesto sempre come prova dalla procura, che dimostrerebbe la volontà dell'ex modella domenicana di raccontare la verità sulle 'cene eleganti' ad Arcore. Polanco è imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. (Rem)