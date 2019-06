Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 11 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 20.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: una circolazione ciclonica posizionata sulla Francia pilota correnti umide sul Nordovest italiano, favorendo il mantenimento di condizioni fortemente instabili. Acquazzoni e temporali frequenti su Alpi e Prealpi, in estensione specie dal pomeriggio anche sulla Valpadana. Fenomeni localmente di forte intensità. Asciutto e a tratti nuvoloso in Liguria. Temperature in lieve flessione, clima comunque afoso. (Rpi)