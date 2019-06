Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore allo Sport Roberta Guaineri e l'assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli partecipano alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Milano Bike City, il festival diffuso della bicicletta che si svolgerà dal 14 al 22 settembre 2019. Intervengono gli organizzatori della manifestazione: Marco Mazzei di Milano Bicycle Coalition e Giovanni Morozzo di Ciclica.Palazzo Marino - Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 11.00)La firma del protocollo d'intesa tra Comune di Milano, Assolombarda e Organizzazioni Sindacali per promuovere il lavoro agile. A sottoscrivere l'accordo di collaborazione saranno Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda, Massimo Bonini, segretario generale CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Carlo Gerla, segretario generale CISL Milano Metropoli, Danilo Margaritella, segretario generale UIL Milano e Lombardia.Palazzo Marino - Sala stampa (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino - Aula consiliare, piazza della Scala 2 (ore 14.30)Inaugurazione dell'European Institute on Economics and the Environment (EIEE), il nuovo centro di ricerca sull'economia e l'ambiente ospitato all'interno della project house di BASE. All'evento prende parte il Premio Nobel per l'Economia 2018, professor William Nordhaus. In chiusura l'intervento dell'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini.Base, in via Bergognone 34 (ore 16.00)Il sindaco Giuseppe Sala porta un saluto alla presentazione del progetto "La vita sotto il turbante", iniziativa di solidarietà femminile tra le donne detenute e quelle sottoposte a chemioterapia.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 18.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Cristina Tajani (Commercio) intervengono all'incontro pubblico "La via del nord-est di Milano. Da San Babila a via Padova, un grande progetto di riqualificazione lungo 6 km".Teatro Elfo Puccini (ore 18.00)Il sindaco di Milano interviene all'incontro pubblico "La via del nord-est di Milano. Da San Babila a via Padova, un grande progetto di riqualificazione lungo 6 km".Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33 (ore 19.00) (segue) (Rem)