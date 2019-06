Lombardia: Cambiaghi a tavolo territoriale Monza, rilanciamo aree verdi facendole vivere con lo sport

- "Rilanciare l'utilizzo di tutte le aree verdi presenti sul nostro territorio per farle rivivere facendo sport. Anche sfruttando la rete dei parchi regolamentati e il sistema delle ville gentilizie". Lo ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e giovani, intervenendo oggi al Tavolo territoriale di Monza, con il presidente Attilio Fontana, e gli assessori Fabrizio Sala e Davide Caparini. "La capacità di valorizzare il territorio - ha detto Cambiaghi - passa dallo sport come occasione di attrattività e valorizzazione. In provincia di Monza e Brianza ci sono tante eccellenze a livello di squadre e di atleti, accanto a tanti appassionati e amatori. Abbiamo 3 parchi regionali, 11 parchi locali di interesse sovracomunale, 4 sedi di Rete Natura 2000 e tante zone verdi anche cittadine, per un totale di 134 km quadrati di superfici non urbanizzate". "L'idea - ha spiegato l'assessore Cambiaghi - è di far rivivere il verde in provincia attraverso lo sport, per attirare grandi manifestazioni sportive con tutto l'indotto turistico che comportano e per recuperare le situazioni di degrado esistenti, come nella zona della Groane, dove abbiamo problemi di spaccio. Anche attraverso lo sport riusciamo ad arginare questi fenomeni". "Lo stesso parco di Monza - ha concluso - può esser valorizzato per una serie di attività sportive che consentano di rilanciare il nostro territorio, non solo con le strutture esistenti, come il golf e la piscina. E' un lavoro che stiamo portando avanti anche in collaborazione con altri assessorati". (com)