Roma: Casu (Pd), chi espone bandiera SS calpesta Costituzione

- “Chi sceglie di esporre una bandiera delle SS dal proprio balcone calpesta tutti i valori della nostra Costituzione. Come romano e come democratico dico grazie all'Anpi di Montespaccato per aver subito denunciato l'autore di questo orribile gesto e alle forze dell'ordine per essere immediatamente intervenute, proprio nel giorno in cui tutta Italia ricorda il barbaro assassinio di Matteotti”. Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu.“Istituzioni e forze sociali devono essere unite a compatte per rispondere colpo su colpo insieme a chi sparge odio sulle ferite delle città richiamandosi a simboli che riportano indietro le lancette della storia alle pagine più buie del passato”, conclude Casu.(Com)