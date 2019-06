Rocca di Papa: Procura Velletri indaga per disastro colposo

- La Procura di Velletri indaga per disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose per l'esplosione avvenuta questa mattina a Rocca di Papa, in provincia di Roma, che ha interessato il palazzo del Comune. Le ipotesi di reato sono contenute in un fascicolo, al momento contro ignoti, coordinato dal procuratore capo Francesco Prete. Nelle prossime ore gli investigatori sentiranno, presso la caserma dei carabinieri di Frascati, una serie di testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. (Xcol2)