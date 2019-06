Egitto: ministero Esteri dà il via alle procedure per il visto elettronico

- Il ministero degli Esteri dell’Egitto ha dato il via oggi alla prima fase delle procedure per il progetto di visto elettronico, in collaborazione con una serie di paesi stranieri. Lo ha annunciato lo stesso dicastero in un comunicato. “Nel quadro dell’impegno del governo egiziano ad alleggerire le procedure di emissione dei visti per i visitatori stranieri e a incoraggiare il turismo, il commercio e gli investimenti, il dipartimento consolare del ministero degli Esteri ha avviato la prima fase del progetto di visto elettronico in diversi paesi e in collaborazione con diverse istituzioni statali”, si legge nel documento. A tale scopo è stato messo online il sito web ufficiale www.visa2egypt.gov.eg in collaborazione con i ministeri dell’Interno, delle Telecomunicazioni e del Turismo. La seconda fase del progetto inizierà invece entro la fine di quest’anno e coinvolgerà 12 missioni diplomatiche e consolari dell’Egitto all’estero. (Cae)