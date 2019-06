Lavoro: Cgil-Cisl-Uil su rider morto a Bologna, vicini ai familiari, servono diritti

- Cgil, Cisl e Uil affermano, in una nota, di essere "vicini alla famiglia di Mario Ferrara, il lavoratore deceduto a Bologna. E' giusto che la città si fermi di fronte a questa ennesima tragedia, che si poteva e doveva evitare. Quello dei riders è un settore privo di tutele elementari che ha bisogno di regole e diritti come da sempre noi proponiamo. I contratti collettivi nazionali sono per noi lo strumento giusto per dare dignità a questi lavoratori. Il governo riapra subito il tavolo di confronto con le imprese e con i sindacati", scrivono le tre Confederazioni, "e si trovino le condizioni legislative e contrattuali per riconoscere le giuste tutele al nuovo lavoro digitale. Le imprese escano dal silenzio e affrontino le loro responsabilità. Non si può più far finta di niente, ignorare la situazione attuale e continuare con un modello di business che, senza riferimenti normativi e contrattuali chiari, è inaccettabile e insostenibile. Siamo stanchi di commentare tragedie e di esprimere solidarietà, è ora di passare dalle promesse ai fatti", concludono Cgil, Cisl, Uil, "e dare risposte concrete a questi lavoratori". (Com)