Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 11 giugno:COMUNEOre 9.30 - Palzzo Civico: riunione della Giunta.Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza Capigruppo.Ore 14.30 - Palazzo Civico, salo Orologio: riunione congiunta delle Commmissioni IV (pres.Iaria), Legalità (pres.Tevere) e Pari Opportunità (pres. Pollicino). Odg: Audizione dell'ASGI (associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) sulla possibilita' per i richiedenti asilo di ottenere la residenza anagrafica.Ore 15 - Palazzo civico, sala Colonne: Conferenza stampa per la premiazione della XVIII edizione del premio InediTo - Colline di Torino 2019. Interviene, in rappresentanza della Città, il consigliere comunale Massimo Giovara.Ore 16.45 - via Borsellino 38: sopralluogo della VI Commissione (pres. Mensio) all'Energy CenterOre 19 - Museo automobile Torino, corso Unità d'Italia, 40: "Marenda Sinòira". Cerimonia per i 50 anni della Fondazione del Centro studi piemontesi. Interviene, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero. (Rpi)