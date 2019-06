Rocca di Papa: Cgil-Cisl e Uil Lazio, vicinanza a feriti

- "Quello che è accaduto a Rocca di Papa è davvero tremendo. Sapere che i feriti non sono in pericolo di vita ci conforta, ma rimaniamo comunque in apprensione per loro, per i bambini coinvolti e le loro famiglie, cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà". E’ quanto si legge in una nota di Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio.(Com)