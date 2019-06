Albania: Malan (FI), governo italiano si occupi della grave crisi nel paese

- Lucio Malan, vicecapogruppo vicario dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "la grave crisi istituzionale in atto in Albania da molti mesi ha oggi raggiunto livelli di particolare intensità. Il primo ministro Rama vuole rimuovere il presidente della Repubblica, reo di aver cercato una mediazione sulla data delle elezioni locali, alle quali i partiti d'opposizione hanno annunciato di non partecipare a causa delle numerose irregolarità avvenute nel 2017 cui non è stato posto alcun rimedio. La situazione è così grave", continua il parlamentare azzurro, "che il leader del Partito democratico (membro del Partito popolare europeo) Lulzim Basha ha per protesta rimesso il suo mandato da deputato, insieme a tutti i colleghi del suo partito. Basha accusa da anni Rama di collusione continua con i signori della droga che l'Albania esporta prevalentemente in Italia causando l'interessamento di importanti magistrati italiani. Auspico", conclude Malan, "che il governo si interessi della situazione di questo paese, così vicino, nel quale ci sono molti imprenditori italiani che hanno necessità di legalità". (Com)