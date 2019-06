Bolivia-Paraguay: prende il via primo gabinetto binazionale, focus su commercio e investimenti

- Il commercio bilaterale, gli investimenti, l'integrazione energetica e la cooperazione in materia di difesa sono i principali tavoli di discussione della prima riunione del gabinetto binazionale tra Bolivia e Paraguay, attualmente in corso a La Paz. Il consiglio dei ministri dei due paesi, informa una nota ufficiale del governo di Assunzione, culminerà mercoledì 12 in un vertice tra i presidenti Evo Morales e mario Abdo Benitez nel corso del quale verranno siglati diversi accordi. In materia di commercio verrà sottoscritto un memorandum d'intesa per la creazione di una commissione binazionale per il Commercio, gli Investimenti e le Relazioni economiche. Obiettivo della commissione binazionale quello di promuovere iniziative di integrazione produttiva e velocizzare i processi di interscambio. (segue) (Abu)