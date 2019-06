Rai: Gelmini (FI), da "Realiti" vergognoso oltraggio a Falcone e Borsellino

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "l'oltraggio fatto" nella trasmissione "Realiti", "in diretta tv a Falcone e Borsellino è vergognoso. Sono indignata come italiana e come mamma. Nell'era della convergenza tra televisione e web, dove per i nostri ragazzi tutto è a portata di click e qualsiasi contenuto, giusto o sbagliato che sia, diventa virale in soli pochi secondi, non possiamo accettare di far spazio e di far entrare nelle case degli italiani personaggi che hanno per idoli Scarface e Al Capone e che negano il valore dei due giudici uccisi dalla mafia. La Rai", conclude la parlamentare azzurra, "torni seriamente a fare servizio pubblico, che noi sosteniamo e per il quale legittimamente contribuiamo".(Com)