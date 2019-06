Roma: espone in terrazzo bandiera delle SS, denunciato 23enne a Casalotti

- Nel pomeriggio odierno gli agenti della Polizia di Stato della Digos e del reparto volanti hanno denunciato in stato di libertà un 23enne, incensurato, per aver esposto sul terrazzo di casa una bandiera con il simbolo delle SS, ben visibile dalla strada. A seguito della successiva perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'indagato, sono stati rinvenuti e sequestrati una bandiera con la croce celtica, una bandiera con la svastica, un manganello di legno con la scritta "Molti nemici molto onore", e altri simboli riconducibili al nazismo. Da accertamenti, il giovane non risulta legato a gruppi organizzati di estrema destra. (Rer)