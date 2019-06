Ict: Bussetti su supercomputer, investiamo per un progetto che riteniamo strategico (2)

- La nota osserva, poi, che "il progetto rientra nell'ambito delle azioni che l'Europa sta mettendo in campo per sostenere la diffusione dell'high performance computing come volano di crescita e innovazione. Prevede la collocazione di un calcolatore di classe pre-exascale, caratterizzato da una potenza di calcolo superiore ai 250 petaflops di potenza di picco presso il Tecnopolo di Bologna e un impegno economico complessivo del Miur pari a 120 milioni di euro, distribuito su sette anni (2019-2025). Altri 120 milioni di euro saranno messi a disposizione dalla Commissione europea, per un investimento complessivo di circa 240 milioni di euro". Per il direttore generale del dipartimento delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea, Viola, "questo è il più grande investimento nel supercalcolo, nell’intelligenza artificiale, nel futuro digitale dell'Europa e dell'Italia. Investiremo circa 900 milioni a livello europeo su tre grandi centri, tra i quali Bologna, e 5 di media taglia sparsi per l'Europa, per creare un'infrastruttura strategica digitale in Europa. L'obiettivo è realizzare i supercomputer più veloci al mondo. E le applicazioni sono infinite. Per dare un esempio: oggi per sintetizzare un farmaco nuovo ci vogliono 300 anni, con la nuova macchina basterà mezzora. E' una grande sfida per l'Europa e per l'Italia. Siamo contenti", ha detto Viola, "di giocare questa sfida insieme. Fra poco entriamo anche nella corsa quantistica e speriamo di fare anche questa insieme. Perché la corsa al supercalcolatore è la nuova corsa allo spazio. E noi possiamo vincerla se mettiamo le forze insieme". (segue) (Com)