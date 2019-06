Balcani: Istituto diplomatico internazionale, a 20 anni da fine bombardamenti ancora lontana stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve compiere ogni sforzo per rimuovere le tensioni presenti nei Balcani e si impegni a favorire una reale stabilizzazione di tutta l'area. E’ quanto chiede Paolo Giordani, presidente dell'Istituto diplomatico internazionale, organizzazione non governativa aggregata alle Nazioni Unite, che nei giorni scorsi ha aperto una sede a Pristina. "A vent'anni dalla fine dei bombardamenti Nato sulla Jugoslavia di Milosevic, l'obiettivo di una piena composizione dei conflitti nella regione deve essere ancora raggiunto", afferma Giordani secondo quanto riferito in un comunicato. Anche se la comunità internazionale e la forza militare internazionale guidata dalla Nato in Kosovo (Kfor), hanno svolto, e continuano a svolgere, un importante lavoro di pacificazione (di tutta l'area), tuttora persistono tensioni che rischiano costantemente di sfociare in pulsioni nazionalistiche, potenzialmente molto pericolose. (segue) (Com)