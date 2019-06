Balcani: Istituto diplomatico internazionale, a 20 anni da fine bombardamenti ancora lontana stabilità (2)

- Questo il principale elemento che emerge dall'analisi svolta in questi mesi dall'Istituto diplomatico internazionale nell'area balcanica. “Forti sono i segnali - sottolinea Giordani - di una ripresa ad una corsa agli armamenti in uno scenario ove la presenza di armi da guerra non è mai stata completamente ricondotta nell'alveo esclusivamente istituzionale. L'Italia è il primo partner commerciale di molti Paesi balcanici e, ancor più degli altri partner europei, ha un forte interesse a determinare gli elementi cardine dell'agenda dell'imminente conferenza di Parigi". "L'Istituto diplomatico internazionale lavora all'integrazione fra i popoli attraverso il suo costante impegno nella formazione, certo che una comune cultura renda più proficuo il dialogo e porti ad una pacifica convivenza tra etnie e religioni diverse evitando, così, il riprodursi di quelle incomprensioni che sono state la spinta che ha generato per secoli sanguinosi conflitti nel cuore dell'Europa. Questo – conclude Giordani – è il significato più profondo della nostra presenza a Pristina". (Com)