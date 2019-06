Speciale difesa: Bosnia, ministro Esteri slovacco, necessario trasformare la presenza internazionale nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza della comunità internazionale in Bosnia va trasformata: è quanto ha affermato il ministro degli Esteri slovacco ed ex alto rappresentante internazionale a Sarajevo Miroslav Lajcak. Quest'ultimo, che è anche presidente di turno dell’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa, ha affermato, in un'intervista rilasciata alla stampa austriaca e ripresa oggi dal quotidiano di Banja Luka "Nezavisne novine", che "l'Unione europea deve decidere se vuole guidare la Bosnia da fuori, cosa che in passato si è rivelata come un errore grande, oppure aiutare il paese a iniziare a camminare sui propri piedi". Quest'ultimo scenario, secondo Lajcak, "richiede la trasformazione della presenza della comunità internazionale". Lajcak ha detto che "noi (in Europa) ci comportiamo in modo un poco egoistico: riflettiamo su di noi, invece che su persone reali nei Balcani, che hanno le proprie speranze e se continueremo a occuparci soltanto della nostra agenda, anche i paesi dell'area balcanica inizieranno a occuparsi di qualcos'altro e questo diventerà ben presto di nuovo un problema nostro". Lajcak ha detto che "iniziano a emergere alternative, quali l'unione tra Tirana e Pristina e tutto questo è il risultato del fatto che l'Ue, leader nella regione, non è credibile". (Bos)