Serbia-Kosovo: presidente Vucic, idea su correzione confini non ha avuto sostegno in Occidente

- L'idea di una correzione dei confini fra Serbia e Kosovo non è stata sostenuta né a Belgrado né in Occidente. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". "Se pensate che un giorno si faccia un accordo a lungo termine allora questo (tema) deve essere sul tavolo. E certe persone intelligenti dovranno trovare una soluzione. Mi dispiace di non avere potuto partecipare, sarei stato felice di essere io il colpevole per buona parte dell'opinione pubblica, perché so che in questo modo avrei garantito la libertà e la sicurezza per la maggior parte della Serbia, persino per i nostri cittadini in Kosovo", ha detto Vucic. Nei giorni scorsi il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha detto che nel corso della sua visita a Berlino, dove ha incontrato il cancelliere tedesco Angela Merkel, non è stato discusso il tema di una possibile modifica alle frontiere con la Serbia. "La questione non è stata all'ordine del giorno tra i temi discussi e non sarà più discussa", ha detto Haradinaj, citato dalla stampa di Pristina. (segue) (Seb)