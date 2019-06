Serbia-Usa: premier Brnabic e diplomatico Palmer discutono di dialogo tra Belgrado e Pristina (2)

- In una conferenza stampa successiva all'incontro con Vucic, Palmer ha sottolineato l'importanza di proseguire il dialogo fra Belgrado e Pristina. "Abbiamo parlato dell'attuale situazione del dialogo e di come andare avanti. Noi continuiamo a sostenere il dialogo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina e riteniamo importante che questo dialogo apra il cammino europeo per la Serbia e per il Kosovo. Desideriamo che vengano eliminate le tasse e che si renda possibile alle parti un ritorno al tavolo negoziale", ha detto Palmer. Il presidente Vucic ha detto di aver avuto con Palmer un dialogo aperto e concreto. "Le nostre posizioni sono diverse, gli Stati Uniti hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, mentre la Serbia lo ritiene parte del proprio territorio. Siamo d'accordo sul fatto che solo con i colloqui e con la tutela della pace e della stabilità e il rispetto degli interessi della popolazione serba e albanese possiamo arrivare ad una soluzione", ha detto Vucic. (segue) (Seb)