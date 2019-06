Kosovo-Usa: Clinton ed ex segretario di Stato Albright il 12 giugno a Pristina

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, insieme all’ex segretario di Stato Usa, Madeleine Albright, interverranno il 12 giugno alla cerimonia in piazza “Skenderbeu”, in occasione del 20mo anniversario dell’ingresso delle truppe Nato in Kosovo. Secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”, sia Clinton che Albright dovrebbero intervenire con un discorso.(Kop)