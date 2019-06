Kosovo-Serbia: capo missione Unmik Tanin, “momento fragile” per situazione tra due paesi

- La situazione in Kosovo e tra Belgrado e Pristina vive nuovamente un “momento fragile”. Lo afferma il rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione Onu in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, durante il suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti presentando il rapporto quadrimestrale sul paese. “L'incontro di oggi coincide con un anniversario significativo: vent'anni dopo che questo Consiglio ha concordato per l'ultima volta una risoluzione completa in risposta al conflitto. In questi venti anni, ci sono stati chiaramente progressi e cambiamenti in una miriade di dimensioni, in Kosovo, nella regione e nel mondo. Allo stesso tempo, dovremmo fare una riflessione aggiuntiva: in assenza di un vero e necessario processo di impegno tra le parti in questo conflitto, la situazione non rimane semplicemente tenue, ma può scivolare all'indietro”, ha detto Tanin, secondo cui la “mancanza di impegni produttivi tra Belgrado e Pristina dall'autunno 2018, e mentre molta attenzione si concentra sulle controversie e le provocazioni quotidiane, questi non sono gli unici fattori che complicano gli sforzi per tornare alla negoziazione”. (segue) (Kop)