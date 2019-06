Libia: Onu estende di un anno l’autorizzazione alla missione navale europea Sophia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione, adottata per la prima volta nel 2016, consente alle navi dell'operazione europea di ispezionare i natanti nel Mediterraneo sospettati di trasportare armi. L’Ue, tuttavia, ha sospeso le pattuglie navali a marzo, lasciandola solo le missioni aeree a tenere traccia delle navi sospette. L’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha recentemente invitato i paesi europei a contribuire a rafforzare l'embargo sulle armi in Libia. Lo scorso mese di maggio, l’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, aveva chiesto misure immediate per porre fine al traffico illegale di armi verso la Libia, avvertendo che senza un'azione rapida, la Libia rischia una guerra civile che potrebbe durare a lungo. “Molti paesi stanno fornendo armi a tutte le parti del conflitto, senza eccezioni. Se non vi sarà un robusto rafforzamento del meccanismo di controllo, l’embargo sulle armi in Libia diventerà uno scherzo. Alcune nazioni stano alimentando questo conflitto sanguinoso; le Nazioni Unite dovrebbero porre fine a tutto questo”, aveva detto il diplomatico libanese. “Ci sono numerose segnalazioni sulla presenza di estremisti, individui ricercati dalla Corte penale internazionale (Cpi). Tutte le parti devono pubblicamente dissociarsi da elementi senza ritardi e consegnare alla Cpi coloro i quali sono stati raggiunti da mandato di arresto”, aveva spiegato ancora Salamé. (Res)