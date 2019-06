Economia: Amato, regole vanno rese flessibili in ragione delle diversità dei paesi

- Uniformare le regole serve, ma una volta definito il tessuto omogeneo esso va flessibilizzato in ragione delle diversità che si riscontrano tra i singoli paesi. Lo ha dichiarato il giudice della Corte costituzionale Giuliano Amato durante la presentazione del libro “Vigilare le banche in Europa” di Stefano Lucchini e Andrea Zoppini, che ha avuto luogo questo pomeriggio presso la sede dell’università Luiss Guido Carli di Roma. “L’interazione tra soggetti che operano all’interno di un sistema come quello della vigilanza bancaria è virtuosa finché si basa sulla fiducia, ma quando quest’ultima viene a mancare si crea un circolo vizioso”, ha aggiunto Amato, sottolineando che la discrezionalità consente sì di risolvere i problemi, ma che “quando questa diventa inefficace si rende necessaria la creazione di regole che a loro volta renderanno irrisolvibili quegli stessi problemi”. (Ems)