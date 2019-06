Milano: Mirabelli (Pd) a presidio Anpi a Dergano, democrazia è più forte della violenza

- Il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, era presente oggi pomeriggio al presidio Anpi nel quartiere di Dergano a Milano, e ha pubblicato un video su Facebook dove la Banda degli Ottoni intona 'Bella ciao' proprio sotto la lapide che ricorda i partigiani, incendiata ieri: "In Via Guerzoni con l'Anpi e la Banda degli Ottoni al presidio antifascista sotto la lapide che ricorda i partigiani morti per difendere la democrazia, che è stata incendiata l'altra sera - ha dichiarato Mirabelli - È giusto essere qui insieme a dire che la democrazia è più forte della violenza. Forse di "Bella Ciao" si fa un uso esagerato ma è bella e quando ci vuole ci vuole!". (com)