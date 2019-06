Rocca di Papa: Bordoni (FI), vicini a feriti esplosione, accertare subito cause e responsabilità

- "Siamo vicini ai bambini e al sindaco di Rocca di Papa gravemente feriti oggi dopo l'esplosione che ha fatto crollare la parete del Comune. Il fatto sembra avere dei riscontri poco chiari, bisogna capire cosa ha causato questo disastro che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Bisogna accertare subito le cause e le responsabilità, ed evitare che si ripetano incidenti del genere, soprattutto dove ci sono dei bambini". Così in una nota il consigliere e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Davide Bordoni. (Com)