Imprese: domani Career day al campus Unicusano di Roma

- Se il possesso di una laurea rappresenta il miglior biglietto da visita per accedere al mondo del lavoro, gli atenei italiani devono però fare i conti con la diminuzione del numero di matricole e i minori investimenti. Secondo una recente indagine di AlmaLaurea, infatti, sebbene il 72 per cento dei laureati di primo livello e il 69,4 per cento di quelli di secondo livello nel 2018 abbia trovato occupazione, negli ultimi 15 anni le università hanno perso 40 mila matricole (-13 per cento). Stando a quanto evidenzia un comunicato stampa, si tratta di un fenomeno che non tocca però il mondo delle università telematiche e in particolare l’università Niccolò Cusano che, soltanto nell’ultimo quinquennio, ha fatto registrare un incoraggiante +118 per cento di nuovi studenti e, rispetto a due anni fa, l’incremento è stato del 20 per cento, arrivando a contare oggi oltre 30 mila corsisti in tutta Italia. Di questi – ed è l’altro dato in controtendenza rispetto allo studio di AlmaLaurea – il 76 per cento segue le lezioni nel Centro-Sud d’Italia, il 23 per cento è originario del Nord e l’1 per cento è attivo all’estero. La fotografia scattata dal consorzio interuniversitario mostra, invece, come il 26,4 per cento dei giovani preferisca abbandonare il Mezzogiorno per laurearsi al Nord. A rincarare la dose è poi la Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) che evidenzia come, tra il 2002 e il 2017, il Meridione abbia perso più di 600mila giovani e più di 240mila laureati, pari a una diminuzione in termini economici di oltre 30 miliardi di euro. (segue) (Com)