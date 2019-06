Imprese: domani Career day al campus Unicusano di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di questi dati l’Unicusano sta vivendo il suo momento d’oro. Forte di un’offerta formativa più ampia e delle 40 sedi sparse sul territorio nazionale, l’ateneo ha gettato solide basi per collegare il mondo universitario alle imprese. Momento clou di queste relazioni è rappresentato dal Career Day, in programma martedì 11 giugno al Campus di Roma. Sarà un’occasione per migliaia di studenti da tutta Italia perché aziende come BMW, Generali, Tim o Lidl selezioneranno un centinaio di giovani talenti da inserire in organico. Sono tante le storie di chi è riuscito a realizzarsi nel lavoro dopo essersi formato all’Unicusano. C’è chi ha sfruttato la laurea in Economia per lanciare nuovi progetti imprenditoriali e chi ha fatto tesoro del percorso in Giurisprudenza per la costituzione di startup. C’è chi ha fatto strada nelle Risorse umane grazie alla laurea in Psicologia e chi ha ottenuto ruoli di responsabilità nel settore ingegneristico. Un’attenzione che è cresciuta nel tempo proprio grazie al successo che l’università telematica sta riscontrando nelle diverse parti d’Italia. Oggi l’Unicusano conta circa 30 mila studenti suddivisi nei 24corsi di laurea e 13 mila, invece, si sono iscritti a uno dei 150 master e corsi di perfezionamento. Una crescita esponenziale che ha fatto gola a imprese e società di servizio. Flessibilità del metodo di studio, eccellenza della didattica (è l’unica università italiana a garantire 700 ore di insegnamento annuale contro le 120 offerte in media), presenza di un campus con attività extra-studio e residenze internazionalizzazione dell’Ateneo in paesi come Francia e Gran Bretagna sono alla base di questo successo. (Com)