Amministrative: Mollicone (Fd'I), a Ciampino con Ballico vince rinnovamento

- "Daniela Ballico di Fratelli d'Italia sfonda il muro di cinta del bastione rosso di Ciampino e vince il ballottaggio contro lo sfidante del Pd, diventando anche la prima donna a governare la città. Complimenti a lei e alla squadra. Nonostante i continui attacchi ha vinto il rinnovamento: Fd'I conferma la qualità dei propri amministratori e sindaci". Lo dichiara in una nota Federico Mollicone, deputato di Fd'I per il Lazio. (Com)