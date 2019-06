Rai: Morra (M5s) su Realiti, non consenta più a simili personaggi di fruire servizio pubblico

- Il senatore del Movimento cinque stelle Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, in un post su Facebook, scrive che "in merito al programma Realiti dove sono andate in scena offese alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino, la presa di distanze e l’indignazione sono dovute. Occorre però precisare - continua Morra - che il conduttore Enrico Lucci non ha lasciato passare l’episodio nell’indifferenza. Ha al contrario immediatamente difeso la memoria dei magistrati uccisi dalla mafia, sottolineando l'ignoranza di chi proponeva affermazioni così meschine con l'invito a 'studiare'". Quindi il presidente della commissione Antimafia aggiunge: "Se così non fosse stato, se in quel programma si fosse fatta ironia al riguardo e non si fosse cassata la vergognosa posizione espressa, non avrei esitato a proporne la chiusura doverosa. Bisogna purtroppo fare continuamente attenzione e non abbassare la guardia davanti a fenomeni culturali che tutto distorcono in funzione dell'ignoranza da cui nascono. Occorre condannare tali atteggiamenti proprio per insegnare ai giovani che ascoltano questi 'performer' che inneggiare alla malavita ed offendere gli uomini che danno la vita per lo Stato non è 'figo', non è attraente, ma è semplicemente ripugnante. Naturalmente - conclude Morra - invito la Rai a non consentire più che personaggi del genere fruiscano del servizio pubblico per le loro meschine esternazioni". (Rin)