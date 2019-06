Messico: evitano controlli del governo, chiuse cinque stazioni di servizio

- La Procura messicana del consumatore (Profeco) ha denunciato alla procura della Repubblica cinque stazioni di servizio della benzina che si sono sottratte ai controlli sulla regolarità delle operazioni voluti dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obdrador. Lo ha detto il titiolare della Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana del capo dello stato. Di più, ha detto Sheffield Padilla, i due distributori sono stati denunciati alla compagnia energetica Pemex, perché "in omaggio al contratto, smetta di fornirgli carburante" e ala Commissione di regolazione dell'energia (Cre) "perché perdano la concessione". La decisione è frutto dell'azione dei controlli a campione messi in campo dalla Profeco per verificare l'eventuale provenienza illecita delle benzine vendute e il rispetto delle quantità promesse alla pompa. (segue) (Mec)