Messico: evitano controlli del governo, chiuse cinque stazioni di servizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui questo meccanismo fosse sufficiente a contenere gli aumenti, il governo smetterà di diffondere i dati, ha spiegato il capo dello stato. Altrimenti, il governo potrebbe anche pensare di creare un proprio marchio di distribuzione diretta nel paese. "Un certo numero di distributori, non molto alto, sufficiente per vendere a un prezzo giusto" le benzine. Il governo ha avviato un piano di contenimento dei prezzi dei carburanti con incentivi fiscali a Pemex. Secondo calcoli fatti dal ministero delle Finanze, nel mese di marzo i guadagni delle imprese della distribuzione hanno "coperto" il 63 per cento degli incentivi, 63 centesimi per ogni peso concesso dal governo. Il che significa, ha ribadito "Amlo", che solo il 37 per cento è andato a beneficiare il consumatore. (segue) (Mec)