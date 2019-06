Amministrative: Berlusconi, M5s in crisi, centrodestra si conferma maggioranza naturale italiani

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, scrive in una nota che "i risultati dei ballottaggi confermano per l’ennesima volta alcuni dati politici importanti: l’elettorato è sempre più mobile e non esistono per nessuno realtà territoriali nelle quali la vittoria sia scontata. A dimostrazione di questo, il centrodestra vince anche in città storicamente in mano alla sinistra come Ferrara, Forlì e Potenza. Il centrodestra si conferma la maggioranza naturale degli italiani, che votano con convinzione la coalizione unita. Si sta ricostituendo un bipolarismo sostanziale destra-sinistra, nel quale la vittoria dell’uno o dell’altro schieramento dipende in molte realtà da un numero limitato di voti". Per l'ex premier, "il centrodestra per vincere deve presentarsi unito in tutte le sue componenti. Il risultato delle elezioni conferma la crisi dei cinque Stelle, che in tutte le città che hanno governato negli ultimi cinque anni non sono riusciti a confermare i loro sindaci. Chi ha provato l’incapacità di governo dei cinque Stelle non ripete l’errore una seconda volta. L’apparente eccezione di Campobasso, nella quale un sindaco cinque Stelle ha vinto con il dichiarato appoggio del Pd locale potrebbe prefigurare uno scenario profondamente inquietante. Se trasferita a livello nazionale, un’alleanza Pd-cinque Stelle sarebbe ancora peggiore del governo giallo-verde. I candidati sindaci del centrodestra hanno ottenuto la vittoria in 11 comuni capoluogo. Tra questi sono 5 i sindaci di Forza Italia, ai quali rivolgiamo un cordiale augurio di buon lavoro. Le elezioni amministrative", conclude Berlusconi, "hanno dimostrato il radicamento di Forza Italia, che ha espresso una classe di amministratori locali di qualità che sono stati premiati dal voto dei cittadini. Continueremo ad impegnarci per costruire il futuro del nostro Movimento, che si baserà sempre più sul consenso e la partecipazione dal basso".(Com)