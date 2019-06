Albania: Commissione elettorale centrale respinge decreto Meta per annullamento data elezioni

- In Albania la maggioranza dei membri della Commissione elettorale centrale (Cec) ha deciso di respingere il decreto del presidente della Repubblica Ilir Meta tramite il quale il capo dello Stato ha annullato la data delle amministrative in programma per il prossimo 30 giugno. "Il decreto del presidente della Repubblica è un atto amministrativo assolutamente invalido", ha sostenuto Debar Biba, vicepresidente della Cec, secondo il quale "la commissione elettorale ha l'obbligo, perché non è un opzione, di proseguire il lavoro per fare sì che i cittadini, che siano due o due milioni, possano andare a votare", ha sottolineato Biba. La stessa posizione è stata ribadita anche dagli altri tre membri della Cec, rappresentanti della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama. (segue) (Alt)