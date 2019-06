Albania: Commissione elettorale centrale respinge decreto Meta per annullamento data elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica ha dichiarato oggi che "annullare la data delle amministrative è l'unico strumento emerso per la soluzione della grave crisi politica e la prevenzione di una sua incontrollata escalation". A suo parere "rinviare le elezioni in una data concordata tra le forze politiche servirà a promuovere il dialogo per la soluzione di una crisi che sta minacciando la stabilità democratica del paese", ha dichiarato Meta, firmando poi in diretta televisiva il nuovo decreto per l'annullamento del prossimo 30 giugno quale data per le amministrative. Il capo dello Stato ha precisato che "in base alla Costituzione, senza avere una data prestabilita dal presidente della Repubblica, le elezioni non potranno essere svolte", rispondendo in questo modo alla maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, che considera "nullo" il suo atto. (segue) (Alt)