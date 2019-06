Albania: Commissione elettorale centrale respinge decreto Meta per annullamento data elezioni (4)

- Parlando dell'aggravata situazione politica, del conflitto e delle proteste dell'opposizione sfociate spesso in scontri anche con la polizia, Meta ha ribadito che "se il giorno delle elezioni dovesse trasformarsi in una battaglia fra i sostenitori dell'opposizione e quelli della maggioranza, o in scontri fra cittadini e polizia, allora le elezioni perderanno il loro valore e da uno strumento che garantisce le società democratiche diventerebbero uno strumento di pericolo per la convivenza democratica e l'unità del popolo. Tale pericolo va fermato tramite mezzi costituzionali", ha ribadito Meta, aggiungendo che "la tutela dell'unità del popolo e della convivenza democratica prevale sulla rigida applicazione delle regole legislative per fissare la data delle elezioni". (segue) (Alt)