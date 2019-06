Albania: Commissione elettorale centrale respinge decreto Meta per annullamento data elezioni (5)

- Alla sua decisione, la maggioranza ha replicato con una mossa estrema annunciando l'intenzione di avviare le procedure per la rimozione del presidente della Repubblica. Il sottosegretario alle Relazioni con il parlamento Elisa Spiropali ha dichiarato che quello di Meta è stato "un atto brutale contro la Repubblica. Meta ha inventato un meccanismo che non esiste da nessuna parte, quello di annullare un proprio decreto". Spiropali ha spiegato che il prossimo giovedì in aula "il parlamento discuterà a lungo di questo atto, per avviare poi le procedure per la rimozione", le quali richiedono una mozione da parte di 36 membri del parlamento che dovrebbe essere approvata da almeno due terzi del parlamento, ossia 94 deputati. La maggioranza conta 78 seggi, e occorrerebbe quindi convincere almeno 16 rappresentanti dell'opposizione per raggiungere il quorum necessario. Tuttavia, la decisione del parlamento dovrebbe essere convalidata dalla Corte costituzionale, che al momento non è in funzione, in quanto otto dei suoi nove membri sono stati rimossi nell'ambito del processo di rivalutazione dei magistrati previsto dalla riforma giudiziaria. (Alt)