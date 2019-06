Lombardia: Fontana al tavolo territoriale a Monza, sono fiducioso su Pedemontana

- Potenziamento della rete infrastrutturale con il prolungamento delle linea metropolitana M5 da Bignami a Monza, per il quale Regione Lombardia ha assicurato la copertura del 70 per cento dell'investimento necessario (circa 283 milioni di euro sui 350 di spettanza degli enti territoriali), positive novità riguardanti la realizzazione della Pedemontana, opera fondamentale, con certezza dell'avvio lavori tra pochi mesi, valorizzazione del sistema Parco e Villa Reale e l'impegno, ribadito anche in questa occasione, per mantenere a Monza il Gran Premio di Formula 1 di automobilismo. Questi i temi affrontati dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che oggi ha partecipato al Tavolo Territoriale di Monza, al quale sono intervenuti anche intervenuti anche il vicepresidente Fabrizio Sala, nominato coordinatore delle attività dei sottotavoli tematici (Infrastrutture, Ambiente, Competitività) e gli assessori regionali al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini e allo Sport e giovani Martina Cambiaghi. I lavori, coordinati come sempre in questi appuntamenti di Regione Lombardia sui territori dal vice segretario generale vicario Pier Attilio Superti, si sono svolti nella sede dell'Ufficio Territoriale 'Brianza' in via Grigna a Monza e hanno registrato la partecipazione di esponenti delle istituzioni, associazioni di categoria e espressioni delle rappresentanze locali. (segue) (com)