Lombardia: Fontana al tavolo territoriale a Monza, sono fiducioso su Pedemontana (2)

- Il presidente Fontana, dopo aver ricordato che tra gli interventi già compiuti da Regione Lombardia ci sono i 25 milioni di euro per il GP di Monza di F1 per il quinquennio 2020-2024, ha dichiarato - rispondendo alle domande dei giornalisti - di essere "Certo che si troverà una soluzione, perché si tratta di piccole cose: l'unico modo per farlo è incontrarsi e discuterne. Se non si troverà un accordo ci rimette Aci, che avrebbe da subito uno sconto sul nuovo contratto, ci rimette l'infrastruttura, perché non partono gli investimenti e ci rimettiamo tutti perché lasciamo senza una risposta la possibilità di avere per i prossimi 6 anni il gran premio a Monza". Tra le opere già realizzate, il primo lotto della Metrotranvia Milano - Limbiate finanziato con 12,8 milioni e, soprattutto, la concretizzazione di un sogno per tanti brianzoli - come ha ricordato anche il sindaco di Monza Dario Allevi - parlando di Pedemontana. "Su Pedemontana sono ottimista - ha rimarcato Fontana - in quanto si stanno superando le criticità che avevano costretto a un'impasse le opere. Sono convinto che tra pochi mesi partiranno i lavori". Tra gli interventi già realizzati occupa un posto di rilievo anche l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 'Contratto di Fiume Lambro settentrionale' finanziato con 70,1 milioni. Il presidente Fontana ha anche ricordato come, tra le opere prioritarie che Regione Lombardia ha finanziato sui territori di Monza e Brianza, un ruolo di primo piano sia quello assegnato all'Ospedale di Monza, per il cui trasloco e lavori di ammodernamento la giunta regionale ha previsto uno stanziamento di 109 milioni di euro. (com)