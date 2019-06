Messico-Usa: ministro Esteri Ebrard, coinvolgere anche altri paesi nel contrasto a flussi migratori

- Il Messico e gli Stati Uniti potrebbero considerare ulteriori misure per frenare i flussi migratori dall’America centrale, incluse misure volte a coinvolgere altri paesi, come Brasile e Panama, nel contrasto al fenomeno. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, parlando in conferenza stampa. Tali misure, ha spiegato, potrebbero essere prese nel caso in cui l’accordo tra i due paesi siglato la scorsa settimana non dovesse riuscire a ridurre il numero dei migranti in ingresso in Messico entro 45 giorni. “Se le misure che stiamo proponendo non saranno efficaci dobbiamo discutere con gli Stati Uniti e altri paesi, come Guatemala, Brasile e Panama”, ha detto il ministro. “Abbiamo bisogno della loro solidarietà: di quella del Brasile, perché è il paese in cui arrivano i migranti extracontinentali; Panama perché è dove arrivano cubani e haitiani e Guatemala, perché è paese di transito per i migranti dall’Honduras e da El Salvador. E’ un sistema regionale”, ha dichiarato Ebrard. (segue) (Mec)