Messico-Usa: ministro Esteri Ebrard, coinvolgere anche altri paesi nel contrasto a flussi migratori (3)

- Al tempo stesso si torna a scommettere sul Piano di sviluppo integrale lanciato dal governo del Messico assieme ai governi di El Salvador, Guatemala e Honduras. Si tratta del programma di investimenti che il presidente Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. Trump ha elogiato gli sforzi compiuti da Città del Messico, ma dall'amministrazione Usa si ricorda che basta poco per far tornare il presidente sui suoi passi. (segue) (Mec)