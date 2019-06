Messico-Usa: ministro Esteri Ebrard, coinvolgere anche altri paesi nel contrasto a flussi migratori (7)

- Dalla fine dello scorso anno a maggio del 2019, ha spiegato Ebrard, il Messico ha arrestato 80.537 persone e le ha riportate nei loro paesi d'origine, in particolare quelli della zona nord dell'America centrale. "Queste azioni hanno avuto un importante costo finanziario per li governo messicano: il paese fornisce ai migranti ricovero, cibo, trasporto e assistenza medica", ha insistito il ministro riportando anche i risultati dell'impegno in tema di contrasto ai flussi criminali. "Da dicembre 2018 a maggio 2019 il Messico ha arrestato a oltre 400 persone per reati collegati al traffico di migranti", ha detto. A rischiare sono proprio le azioni messe a punto dall'amministrazione del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "Senza questi sforzi, i flussi dei migranti che arrivano alla frontiera con gli Stati Uniti potrebbero essere maggiori. Senza gli sforzi del Messico, alla frontiera nord del paese si ammasserebbero altri 250 mila migranti", ha rimarcato Ebrard. In precedenza lo stesso ministro aveva precisato alla Casa Bianca che "il migratorio dall'America centrale e altri paesi o l'elevato consumo di stupefacenti non sono responsabilità del Messico". (Mec)