Amministrative: Borgonzoni (Lega), cittadini emiliani dimostrano voglia cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, dichiara in una nota che "i risultati delle recenti elezioni Amministrative sono un messaggio politico inequivocabile. Con il loro voto i cittadini emiliani hanno dimostrato una voglia di cambiamento che non può essere ignorata. La vittoria storica della Lega a Ferrara e a Forlì e l'affermazione del centrodestra in tante altre realtà comunali, dimostra che le rendite di posizione del Pd sono finite e che il territorio chiede un cambio di passo nell'amministrazione. Per questo diciamo al Pd di avviare le prossime consultazioni regionali a novembre", continua la parlamentare, "perché sarebbe assurdo affrontare una nuova legge di Bilancio senza prima chiedere ai cittadini da chi vogliano essere governati e quali politiche vogliano per la loro Regione. Alla luce di quanto emerso ieri dalle urne, l'ipotesi di posticipare la consultazione regionale al 2020", conclude Borgonzoni, "è quantomeno inaccettabile".(Com)