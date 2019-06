Albania: leader opposizione Basha, "Rama sta bluffando, presidente non sarà rimosso”

- Non ci sarà una rimozione del presidente della Repubblica dell’Albania e nemmeno elezioni amministrative il prossimo 30 giugno. Lo ha affermato questa sera il leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha, commentando i recenti sviluppi politici nel paese, a seguito della firma oggi, da parte del capo dello Stato Ilir Meta, del decreto che annulla la data delle amministrative. Una mossa alla quale ha reagito con toni duri la maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, annunciando l'avvio delle procedure per la rimozione di Meta da parte del parlamento e confermando la sua determinazione a non rinunciare allo svolgimento delle elezioni. A parere di Basha, però, "in tutti e due i casi il premier sta bluffando per confondere i cittadini". (segue) (Alt)