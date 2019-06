Albania: leader opposizione Basha, "Rama sta bluffando, presidente non sarà rimosso” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Biba è stata appoggiata anche dagli altri suoi colleghi nominati dal centro sinistra. La commissione elettorale ha l'obbligo, perché non è un’opzione, di proseguire il lavoro per fare sì che i cittadini, che siano due o due milioni, possano andare a votare", ha sottolineato Biba. Il presidente della Commissione elettorale Klement Zguri si è però opposto dichiarando che "la Cec non è un organo che potrebbe valutare la regolarità o meno di un atto del presidente della Repubblica. Il nostro dovere è solo di metterlo in atto", ha detto Zguri, che trovandosi di fronte alla posizione contraria degli altri membri ha abbandonato la riunione. Da parte sua, il leader dell'opposizione ha nuovamente ribadito questa sera che "né il prossimo 30 giugno, né il prossimo 30 luglio o agosto ci saranno elezioni. Di certo non prima che Rama abbia lasciato l'incarico di premier", ha detto Basha. (Alt)